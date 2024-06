En su análisis, Rooney ha comentado que la filosofía de juego de Guardiola ha llevado a muchos equipos a adoptar un estilo más posicional, afectando negativamente al juego de Inglaterra.

La selección inglesa ha sido objeto de críticas por su falta de brillantez, a pesar de haber superado la fase de grupos como primera. El entrenador Gareth Southgate ha sido el principal blanco de las quejas, con opiniones que señalan que no está sacando el máximo provecho de estrellas como Jude Bellingham, Phil Foden o Harry Kane. Además, se le acusa de no aprovechar el buen momento de forma de jugadores como Cole Palmer, quien solo ha disputado 19 minutos en lo que va de torneo.

Rooney, que representó a Inglaterra en 120 ocasiones, expresó su punto de vista en una transmisión de la BBC: "Equipos como Bélgica, Inglaterra y Países Bajos tienen el problema de que todo el mundo quiere jugar combinando. Incluso con un jugador como Doku, que juega por fuera, los centros ya no acaban en el área". Con estas palabras, Rooney subrayó la tendencia a priorizar el juego posicional sobre el ataque directo.

En tono de broma, Rooney culpó a Guardiola por esta tendencia: "El juego es mucho más posicional. Todos intentan marcar el gol perfecto. Creo que esto es culpa de Pep. Él trajo ese pensamiento". Con sus palabras, llenas de crítica y humor, el ex del Everton subraya una preocupación real sobre la influencia del estilo de Guardiola en el futbol moderno.

En esta misma línea, no solo Rooney ha mostrado su descontento con el rendimiento de los 'Three Lions'. Otros dos destacados delanteros británicos han expresado su desacuerdo con la dirección de Gareth Southgate. El legandario capitán del Newcastle United, Alan Shearer, se sumó al ex Manchester United, describiendo el juego de la selección inglesa como "terrible", mientras que el ex Barcelona, Gary Lineker, fue aún más contundente, calificándolo de "mi****".

🇪🇦🗣️ Pep Guardiola on Wayne Rooney:



"He can come anytime... One of the greatest in this country of all time!"



(Via @BeanymanSports) pic.twitter.com/5X75SZZjmF — CentreGoals. (@centregoals) February 24, 2024

Este tipo de comentarios demuestran un descontento generalizado entre los expertos y aficionados respecto al estilo y la eficacia del equipo bajo la dirección de Southgate. Centrando las críticas en la percepción de que, a pesar del talento disponible, el equipo no logra desplegar un juego convincente ni aprovechar al máximo sus recursos ofensivos.

Además, la falta de minutos para jugadores emergentes como Cole Palmer ha generado controversia. Palmer, que ha mostrado un excelente rendimiento en su club, solo ha tenido una breve participación en la Eurocopa, lo que ha llevado a cuestionar las decisiones tácticas del entrenador.