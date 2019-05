Rooney, salvador; Vela, imparable en la MLS

El azteca continuó así con su histórica campaña en el campeonato norteamericano luego de anotar su decimoquinto gol en el mismo número de fechas.

Así, el cuadro angelino prosigue en cabeza de la Conferencia Oeste en su segundo año de vida con 34 puntos.

El colombiano-estadounidense Christian Ramírez adelantó a los californianos a los siete minutos y Vela amplió la cuenta a los 28 al aprovechar un pase en profundidad del cafetero Eduard Atuesta, que lo dejó solo contra el arquero rival, definiendo magistralmente el mano a mano con un sutil zurdazo.

El mexicano ha sido una fuerza imparable en este inicio de campaña, confirmándose como el máximo favorito a hacerse con el premio al Jugador Más Valioso, acompañando su espectacular temporada anotadora liderando también la clasificación de máximos asistentes con nueve pases decisivos.

Detrás de Vela, el sueco Zlatan Ibrahimovic lo secunda en la tabla de máximos artilleros con nueve goles. El europeo de Los Angeles Galaxy no pudo participar en el encuentro de los suyos por suspensión pero el también internacional azteca Jonathan dos Santos se vistió de héroe para dar los tres puntos a su equipo en el triunfo por la mínima 1-0 ante el Orlando City.

Dos Santos, a los 19 minutos, se inventó un disparo medido desde la frontal del área que se coló por el ángulo del meta local para dejar a los pupilos del argentino Guillermo Barros Schelotto en la tercera posición del Oeste con 25 unidades.

