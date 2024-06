El entrenador Lionel Scaloni anunció la noche del jueves 13 de junio que Lionel Messi jugará como titular ante Guatemala en el partido que Argentina sostendrá este viernes 14 en el que será su último ensayo de cara al inicio de la Copa América 2024.

Esto tomó por sorpresa a algunos, mientras que otros ya esperaban que el astro contara con algunos minutos después de haber salido desde el banquillo contra Ecuador en su amistosos previo.

Scaloni, que ya fue campeón de una Copa Amérca y también del Mundial de Qatar, afirmó que esperan que Messi logre encadenar buenos minutos con sus compañeros para que se sienta cómodo para lo que viene.

Asimismo, el seleccionador comentó sobre su rival, la Selección de Guatemala.

"Sobre el partido (contra Guatemala) será la última prueba para definir el plantel que irá a Copa América. Nos tomamos el partido para tomar la decisión final", explicó.

Otro de los focos que interesaron a los periodistas que atendieron la conferencia de prensa del estratega argentino fue la posibilidad de ver a Di María, ya que es probable que este deje la Selección Argentina después de la Copa América.

"No voy a hablar con él sobre lo que va a pasar. Está jugando ahora y no hablaré de cuando no esté", dijo.

Finalmente también habló sobre la razón del por qué la decisión de jugar contra Guatemala.

Uno de los periodistas consultó al entrenador sobre por qué Guatemala como último rival antes de la defensa de su título continental y el argentino lo explicó en sencillas palabras que ellos no toman esa decisión, sino, viene de un tema más dirigencial.

"En principio nos han dicho los rivales, la mayoría de veces no elegimos nosotros. El que venga nos pondrá las cosas difíciles y tenemos que afrontar el partido con máximo seriedad. No tenemos problema con jugar con quién sea", remarcó.