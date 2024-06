La Eurocopa 2024 está siendo una gran fiesta futbolera, como se prometía pero esta ha sido manchada por algunos simpatizantes de las selecciones que han priorizado lo político antes que alentar a los suyos.

Serbia disputó el primer partido de esta Eurocopa ante Inglaterra el sábado y cayó por 1-0 gracias al gol de Jude Bellingham de cabeza.

El encuentro entre Albania y Croacia de la segunda jornada del torneo fue escenario para que unas y otras aficiones se unieran con un grito dirigido a su rival territorial histórico, Serbia; “Kill the Serb! (Maten al serbio)”, fue el cántico que se coreó antes y durante el juego.

El reclamo que molestó a la propia federación, su respuesta incluye una amenaza de salirse de la competición si la Uefa no toma cartas en el asunto.

El secretario general de la Federación Serbia dijo: “Lo que pasó es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso implica no continuar en la competición. Seguro que serán castigados, porque ya han respondido a nuestro llamamiento para sacar a un periodista albanés de la Eurocopa. Exigiremos castigos a ambas federaciones, croata y albanesa”.

Y continuó declarando: “Si la UEFA no los castiga, pensaremos en los siguiente pasos. Uno de nuestros aficionados hizo que fuéramos castigados por insultos racistas. Nosotros los serbios somos caballeros y tenemos el corazón abierto. Hago un llamamiento a los aficionados para que sigan así”.

Los cánticos de los albaneses antes del partido ante Croacia:

Before their match yesterday, Albanian and Croatian fans sang the song “Bojna Čavoglave” by fascist Ustashi sympathizer Marko Perković, which glorifies Ustashi WWII slogans and attacking Serbia. They later chanted “Kill the Serbs” during the match. pic.twitter.com/B0fP5mVM8N