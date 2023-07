¿Shakira, Maluma y Bad Bunny actuarán en la presentación de Messi con el Inter Miami? Esto se sabe sobre la participación de las celebridades y la locura en la MLS por la llegada del astro argentino

The Unveil es el nombre del acto especial con el que el club de la Major League Soccer (MLS) presentará la noche del domingo 16 de julio en su estadio ubicado en Fort Lauderdale (a unos 35 km de Miami) al reciente campeón del mundo, junto a su excompañero del FC Barcelona Sergio Busquets y también flamante fichaje del Inter Miami.

Medios del sur de Florida se hicieron eco este jueves 13 de rumores según los cuales artistas como Shakira, Maluma y Bad Bunny seán parte del magno evento, sobre el que por ahora no ha dado pista alguna el club propiedad del empresario de origen cubano Jorge Mas y el exfutbolista inglés David Beckham.

El Inter Miami sí ha convocado a los periodistas para una “importante conferencia de prensa” el próximo lunes 17 con los propietarios del club y “un jugador”, que se presume será Messi, quien se espera que al día siguiente pise el césped y tenga su primer entrenamiento.

Tras arribar el martes 11 al Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale en un vuelo privado junto a su esposa y tres hijos, Miami empezó su andadura la “era Messi” o la “Messimania”, como los medios ya empiezan a llamar a la aventura del astro argentino en la MLS, una que los expertos califican de “hito histórico” para la práctica de este deporte en Norteamérica.

Este jueves 13 videos publicados en redes sociales muestran a la familia Messi saliendo de un conocido restaurante italiano de Miami Beach y siendo abordada por varios simpatizantes. Al capitán de la albiceleste se le ve firmando una camiseta del equipo de la liga argentina Newell’s Old Boys y tomándose fotos con sus efusivos seguidores.

Tal como recoge la web de ESPN, fue parte de esa cena el cantante argentino Diego Torres, quien reside buena parte del año en esta ciudad del sur de Florida.

¡Más de la locura por Leo Messi en Miami! ¿Qué hizo el argentino tras salir de comer? ¡Firmó una camiseta de Newell's! pic.twitter.com/A3AnEwQTVt — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2023

La cena se dio el mismo día que la cadena de restaurantes y hoteles Hard Rock International presentó al mundo el Made for You by Leo Messi, un sándwich de pollo “estilo milanesa” que es el preferido del jugador y que ya se puede degustar en todos locales del Hard Rock Café y como parte del servicio en la habitación de algunos Hard Rock Hotels & Casinos, según la firma.

“LEO TE AMO HERMANO, GRACIAS POR TANTO” 🇦🇷 ¡La locura por Messi en Miami es TOTAL! 😱 📹 juaampifernandez pic.twitter.com/vhEcfsHlqy — DSports (@DSports) July 13, 2023

El sándwich de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado.

En Wynwood, el barrio artístico de Miami, decenas de personas y turistas se toman fotos cada día delante de un gigantesco mural de 20 metros con el rostro de la estrella argentina, obra de su compatriota Ignacio Bagnasco y que fue visitado recientemente por Beckham.

Lo mismo ocurre con un mural dedicado al jugador en los exteriores del conocido restaurante argentino Fiorito, en Miami.

En medio de la euforia que ha desatado la llegada del que es considerado uno de los mejores jugadores de futbol de la historia, la plantilla del Inter Miami, a las órdenes de su nuevo técnico Gerardo “Tata” Martino, intenta mantener el foco en el partido que disputará el sábado 15 contra el St. Louis City SC, un encuentro en el que aún no jugará Messi.

El argentino tampoco fue parte de los entrenamientos del miércoles 12, pero de acuerdo con el diario Miami Herald, sí estuvo dentro de las instalaciones finalizando los papeleos relacionados a su contrato y cumpliendo las revisiones médicas de rigor.

“Sin duda, todos están felices y esperando el momento; hay tanta emoción y mucho que esperar con una persona de esa magnitud”, dijo a los medios el delantero del Inter Miami Josef Martínez, internacional con la selección de Venezuela.

Se prevé que el debut de Messi y Busquets con el Inter Miami sea el próximo 21 de julio en el partido que el equipo del sur de Florida dispute contra el Cruz Azul mexicano en la Leagues Cup.