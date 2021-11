Shevchenko próximo entrenador del Génova en la Serie A

La posible llegada de Shevchenko, de 45 años, Balón de Oro en 2004, se inscribiría en un cambio de era deseado por los nuevos propietarios del club, según varios medios italianos.

Junto al ucraniano es evocado el nombre de Andrea Pirlo, sin equipo desde su destitución de la Juventus en mayo.

Shevchenko viviría así su primera experiencia como entrenador de club, luego de haber dirigido a la selección de Ucrania durante cinco años.

‘Sheva’ dejó un buen recuerdo en Italia, donde aterrizó en 1999 procedente del Dinamo de Kiev.

