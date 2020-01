Simeone: “Jugar bien o mal, pero ganar, que es lo que cuenta para todos”

El entrenador argentino Diego Simeone espera que el Atlético de Madrid triunfe en la Copa del Rey. (Foto Prensa Libre: EFE)

A cada pregunta en rueda de prensa, dos, por el atacante del París Saint Germain, el objetivo prioritario del técnico para reforzar el equipo en este mercado de invierno, él contestó con el duelo de este jueves en el Reino de León. “Lo único que me preocupa es el partido de la Copa del Rey y hacer un buen encuentro, porque vivimos del día a día y los resultados que conseguimos en el equipo. De los futbolistas que no están con nosotros no suelo hacer muchas opiniones al respecto”, respondió a la primera cuestión sobre Cavani.

Y a la segunda: “Mañana es un partido dificilísimo, como todos los que representan una eliminatoria directa en un campo donde desde 2018 no pierde la Cultural. Nosotros, desde el lado del entrenador, lo único que tenemos que preocuparnos es en intentar jugar bien, o mal, pero ganar, que es lo que al final cuenta para todos”.

Hay nuevo formato a único partido en la Copa. “Nos tenemos que adaptar a las decisiones que se toman. Está claro que es mucho más entretenida y mucho más difícil para todos, porque todos tendremos que exigirnos ante la condición de local de los rivales para tener que pasar. Ya no tienes, entre paréntesis, la comodidad del segundo partido que puedes resolver en casa. Tienes que resolverlo allí”, valoró.

“La Copa del Rey es una competición importante para todos los equipos y la afrontamos con la mayor ilusión, como cualquier competición que participamos. Jugamos contra un equipo que se hace muy fuerte en su casa, que tiene un ataque de lo mejor de la categoría, y tendremos que estar atentos en su juego, porque se hacen fuertes al contragolpe y en transiciones rápidas. Sus delanteros tienen mucha velocidad. Jugaremos con la intención de seguir adelante”, expuso.

También es una prueba frente a la irregularidad del Atlético. “Todos los equipos estamos expuestos, ante la no concentración y la no alta intensidad, a la posibilidad de perder con cualquiera. Nos pasa a nosotros y a todos los equipos. Seguramente, la segunda vuelta siempre es mucho más exigente, porque los objetivos se empiezan a acortar y hay más necesidades que en la primera. Por eso exige atención, concentración y lo que se necesita para poder tener regularidad”, explicó.

Simeone ya tiene prácticamente definido su once para este jueves. En la portería estará Antonio Adán. Lo confirmó el técnico, aunque, de momento, para León, sin aclarar si lo hará durante toda la Copa del Rey, como es habitual, una vez que Jan Oblak es el titular tanto en la Liga como en la Liga de Campeones y la Supercopa de España.

“En toda competición que jugamos, lo hacemos con los que creo que lo pueden sacar adelante de la mejor manera. Oblak lleva sufriendo un golpe de la Supercopa que no le deja estar cómodo del todo, así que en esta oportunidad no va a participar, no va a venir y va a jugar a Adán”, dijo.

En el once, en el que habrá rotaciones para Álvaro Morata, Thomas Partey y Stefan Savic, aparte de Oblak, sí estará Joao Félix. “No lo valoro de ninguna manera un palo (para el atacante portugués el tener que jugar la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra un Segunda B). Siempre valoro que jugar en el Atlético de Madrid cualquier tipo de partido para un profesional es una ilusión y al que le toque jugar espero que la pueda desarrollar, porque es lo que nosotros queremos buscar para los chicos que juegan en el Atlético de Madrid, que tengan ilusión”, apuntó.

Los defensas Santiago Arias, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Manu Sánchez; los centrocampistas Héctor Herrera, Marcos Llorente y Saúl Ñíguez; y los atacantes Ángel Correa y Víctor Machín, ‘Vitolo’, o Sergio Camello completan el probable once contra la Cultural Leonesa en el Reino de León, donde aún no volverá a la competición Sime Vrsaljko, con el alta desde el pasado 9 de enero de la operación de rodilla a la que fue sometido hace once meses: “No va a participar mañana, pero sí está en crecimiento; cercano a cualquier momento poder ayudarnos”.

