“Simeone quiere que tome la forma que tenía en Lyon”, asegura Depay en su presentación con el Atlético

“Creo que me conoce bien por mi tiempo en el Barsa y en el Lyon. Le gustaba ya cuando estaba en el Lyon y quiere que coja esa forma”, afirmó Depay en un acto de presentación en el estadio Metropolitano.

Depay afirmó que ya ha hablado con Simeone “sobre como me siento. Ayer fue un día intenso, pero lo más importante es que quiere que me sienta en casa y me adapte cuando antes y eso me hace ilusión“.