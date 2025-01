Simeone reacciona tras la polémica del Madrid-Celta: “No sé qué les sorprende”

El entrenador del Atlético de Madrid afirmó no haber visto el duelo de Copa del Rey entre Real Madrid y Celta, pero sí dijo que le han comentado "episodios dentro del partido" como "los hay desde hace cien años".

El entrenador Diego Pablo Simeone, del Atlético de Madrid, se encargó de dejar unas palabras que acapararon la atención de medios españoles, ya que se pronunció sobre el duelo entre Real Madrid y Celta de Vigo de los octavos de final de la Copa del Rey.

Simeone admitió en conferenciad de prensa esta 17 de enero que no vio el partido, pero que le han comentado "episodios que hubo dentro del partido", como "los hay desde hace cien años".

"A menudo dices que hay cosas que te preocupan y cosas que te ocupan… ¿Lo sucedido con el Barcelona estas últimas semanas y lo que pasó anoche en el Bernabéu es algo que preocupa?", le preguntó un periodista en la víspera del choque ante el Leganés por liga, tras el posible penalti no pitado a favor del Celta que terminó en el 1-0 de Kylian Mbappé.

"El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende", contestó Simeone.

Luego también le consultaron si es posible competir ante el Real Madrid y el Barcelona, ante lo que respondió "Sí, porque todos compitieron cien años y siguen compitiendo. Sí se puede".

Actualmente el Atlético de Madrid es vigente líder de la competición liguera de España con 44 puntos tras 19 fecha disputadas.

Segundo es el Real Madrid con 43 y en tercera posición descansa el Barcelona con 38. El cuadro culé fue puntero durante muchas jornadas pero tuvo un bajón de rendimiento entre noviembre y diciembre lo que le costó ceder el liderato.

El próximo encuentro de los tres grandes españoles serán entre el 18 y 19 de enero.

El Atlético jugará contra el Leganés, el Barcelona contra el Getafe y el Madrid conta Las Palmas.