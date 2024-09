La revista francesa de fútbol internacional, France Football, anunció este miércoles 4 de septiembre a los 30 nominados para el Balón de Oro 2024, el premio que reconoce a los mejores futbolistas del mundo en la temporada 2023-24.

Además del Balón de Oro, se conocieron a los nominados de otros reconocimientos, como el Trofeo Kopa que premia al mejor futbolista menor de 21 años, donde se encuentran: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Kobbie Mainoo, Savinho, Joao Neves y Zaire-Emery.

En la misma ceremonia se entregará el Trofeo Yashin, un premio que se entrega al mejor portero del mundo, y los nominados son: Gianluigi Donnarumma, Yann Sommer, Unai Simón, Emiliano Martínez, Giorgi Mamardachvili, Mike Maignan, Diogo Costa, Gregor Kobel y Ronwen Williams.

Otra categoría es la del mejor club del año y entre los nominados están: El Real Madrid, Manchester City, Bayer Leverkusen, Girona y Borussia Dortmund. Al igual que la de mejor entrenador de la temporada, donde se encuentran: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola y Lionel Scaloni.

Real Madrid: Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos, Vinícius, Federico Valverde, Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé.

Arsenal: Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka y William Saliba.

Bayer Leverkusen: Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz y Granit Xhaka.

Manchester City: Rúben Dias, Phil Foden, Erling Haaland y Rodri.

Inter de Milán: Hakan Çalhanoğlu y Lautaro Martínez.

AS Roma: Artem Dovbyk y Mats Hummels.

FC Barcelona: Lamine Yamal y Dani Olmo.

Atalanta BC: Ademola Lookman.

Aston Villa: Emiliano Martínez.

París Saint-Germain: Vitinha.

Bayern Múnich: Harry Kane.

Athletic Club: Nico Williams.

Chelsea FC: Cole Palmer.

