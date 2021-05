Solskjaer: “Esta final debe ser la primera piedra para un futuro mejor”

“Estas son noches muy grandes para nosotros”, dijo el noruego en la rueda de prensa previa al partido. “Debe ser la primera piedra para un futuro mejor. Es un futuro brillante, porque este equipo es joven y lo hemos reconstruido a lo largo de los últimos años. Espero que esto sea el comienzo de algo”, añadió.

Junto a la expedición del Manchester United, que aterrizó este lunes en Gdansk (Polonia), viajó Alex Ferguson, el último entrenador en llevar una Premier League a las vitrinas de Old Trafford.

“Sir Alex está con nosotros y sabemos que el 26 de mayo es el cumpleaños de Matt Busby. Cuando los jugadores llegan al Manchester United, lo hacen para ganar trofeos. Aceptan el reto de ser los mejores, porque este es el mejor club del mundo, así que hay que saber que juegas con la presión de estar en el United”, dijo Solskjaer.

Además, el técnico noruego no dio muchas esperanzas de que Harry Maguire, que sufre una lesión de ligamentos en un tobillo, llegue a tiempo para jugar la final este miércoles.

“Hará algo de carrera continua hoy”, apuntó el entrenador noruego.

