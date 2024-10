Sorpresa del Arsenal y goleada del Manchester City: Lo más destacado en la Champions League

Regresaron las tardes mágicas de Champions League, y la segunda jornada de la fase de liga volvió con un total de 32 goles en nueve partidos, resultando en un promedio de 3.5 anotaciones por encuentro durante este martes 1 de octubre.

El Bayern Múnich llegaba a la segunda fecha como el líder de la tabla general, sin embargo, tres equipos lograron mantener un puntaje perfecto hasta el momento: El Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el Stade Brestois.

Por su parte, el FC Barcelona fue sorprendido en el primer compromiso ante el AS Mónaco, afortunadamente para los culés, lograron reivindicarse frente a su afición con un goleada por 5-0 frente al Young Boys de Suiza.

Con un doblete del polaco Robert Lewandowksi, un gol del brasileño Raphinha, otro del español Iñigo Martínez y la ayuda del defensor rival Mohamed Ali Kamara, la escuadra blaugrana logró darle una "manita" a los suizos en Montjuic.

Inigo Martinez scores pic.twitter.com/jDBbYO7xGs — Football Goals (@agendahim12) October 1, 2024

Slovan Bratislava 0-4 Manchester City

El equipo de Pep Guardiola logró su primera victoria en el campeonato europeo luego de haber empatado contra el Inter Milán en la primera jornada, y lo consiguieron de la mejor manera.

Gündogan, Foden, Haaland y McAtee fueron los encargados de anotar los goles para los cityzens en Eslovaquia, y demostrar que el vigente campeón del mundo sigue con hambre de ganar títulos internacionales.

A fantastic 4-0 win in Bratislava with some magical moments! 🩵#UCL Highlights 👇 pic.twitter.com/ed6SuSRoyf — Manchester City (@ManCity) October 1, 2024

Arsenal 2-0 París Saint Germain

Los dirigidos por Mikel Arteta sentenciaron el encuentro contra el PSG durante la primera mitad del compromiso, en donde el inglés Bukayo Saka y el alemán Kai Havertz lograron armar un espectáculo para el cuadro londinense.

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma fue cómplice en las dos anotaciones de los "Gunners" y su equipo no fue capaz de empatar el encuentro, demostrando que aún no se levantan de la pérdida de su estrella, el francés Kylian Mbappé.

Bukayo Saka is unreal 🤯

At just 0.03 xG! That's crazy. Arsenal will win comfortably. Kai Havertz is another threat. pic.twitter.com/31sPYzjozR — woko (@OperatingTh) October 1, 2024

Borussia Dortmund 7-1 Celtic

Liderados por el teutón Karim Adeyemi, autor de un triplete ante el cuadro escocés, los negriamarillos golearon al Celtic en el Signal Iduna Park y no tuvieron piedad en ningún momento.

A falta de nueve compromisos que se llevarán a cabo el miércoles 2 de octubre, el club alemán ahora lidera la tabla general con seis puntos y una diferencia de +9 goles, la más alta en toda la fase de liga.

𝗚𝗢𝗔𝗟: Felix Nmecha. Running riot.



🇩🇪 Dortmund 7-1 Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/3jNWY5jIIo — Kevin Highlights. (@abongo_jr) October 1, 2024

Bayer Leverkusen 1-0 AC Milan

Los equipos alemanes se encuentran en un estado de forma envidiable, y el Bayer Leverkusen es el fiel reflejo de eso, ya que se encuentra actualmente en la tercera posición de la tabla general, con puntaje perfecto.

El nigeriano Victor Boniface fue el autor del único gol del compromiso y su anotación envió al AC Milan a las últimas posiciones de la fase de liga, debido a que el club italiano ha sumado dos derrotas de manera consecutiva.

KARIM ADEYEMI WITH A FIRST-HALF HAT TRICK VS. CELTIC FOR BORUSSIA DORTMUND 🤯



Victor Boniface scores his first champions League 🏆 goal 🥅 put Leverkusen in front against AC Milan.



Nigerians are on fire 🔥 in tonight's #ChampionsLeague #DortmundCeltic #BayerLeverkusenMilan… pic.twitter.com/HMMShnLqHy — Isaac A. Obasi (@ObasiFoundation) October 1, 2024

Inter Milan 4-0 Estrella Roja

Tras haber empatado con el Manchester City en la primera jornada, el Inter de Milán ha vuelto al sendero de la victoria y en esta ocasión goleó al conjunto serbio en el Estadio Giuseppe Meazza.

Lautaro Martínez, Calhanoglu, Arnautovic, y Taremi fueron los goleadores neroazurros de la tarde, en uno de los partidos más sencillos que tendrán en la primera fase de la UEFA Champions League 24-25.

yine hakan çalhanoğlu yine bir frikik golü pic.twitter.com/7v4tiiwDAY — yağmur ⛈️ (@magnesiel) October 1, 2024

RB Salzburgo 0-4 Brestois

Ante todo pronóstico, el debutante francés Stade Brestois se encuentra en la segunda posición de la tabla, tras conseguir las primeras dos victorias en la UEFA Champions League de toda su historia.

Comandados por el senegalés Abdallah Sima, autor de un doblete en Austria, los "Piratas de Brest" están destrozando a todos sus rivales en la competición europea, y están listos para demostrar su nivel.

PSV Eindhoven 1-1 Sporting CP

El PSV consiguió su primer punto en la competición ante un sorpresivo Sporting de Libsoa, que poco a poco ha ido escalando posiciones y actualmente se encuentra en puestos de clasificación directa a los octavos de final.

En la siguiente jornada el conjunto holandés tendrá que visitar a un cuadro del París Saint-Germain sediento de puntos, mientras que el club portugués visitará al Sturm Graz austriaco, uno de los equipos más débiles del torneo.

Stuttgart 1-1 Sparta Praga

Después de haber goleado al Salzburgo en la primera jornada, la escuadra del Sparta Praga logró rescatar un punto de Alemania, el primero para el Stuttgart en esta edición de la Champions League.

Ubicado en la sexta posición de la tabla, el club checo sigue sorprendiendo a propios y a extraños, desafortunadamente, en la siguiente fecha tendrán que visitar al todopoderoso Manchester City, que aún no ha desatado toda su furia.