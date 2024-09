Sorpresa del PSG y empate entre el Manchester City e Inter: Lo más destacado de la Champions

La primera jornada de la fase de liga en la Champions League 24-25 continuó este martes 18 de septiembre, con seis compromisos llenos de magia europea, y el partido más llamativo fue entre el Manchester City e Inter de Milán.

El Estadio de Etihad presenció la revancha de la final de 2023, cuando el cuadro inglés derrotó 1-0 a la escuadra italiana para levantar la "Orejona" por primera vez en su historia.

Sin embargo, en esta ocasión los dirigidos por Pep Guardiola no fueron capaces de llevarse la victoria, y el conjunto negriazul logró rescatar un gran punto como visitante, frente a uno de los equipos más complicados.

El encuentro finalizó 0-0 y sirvió para que los aficionados pudieran disfrutar el espectáculo de dos de los mejores futbolistas en la actualidad: El español Rodri Hernández en Manchester y el argentino Lautaro Martínez en Milano.

El Girona disputó en París su primer juego en cualquier tipo de competición europea, y desafortunadamente, un error de su guardameta en los últimos minutos del compromiso evitó que sumaran sus primeros puntos.

Este encuentro se convirtió en el primer partido en toda la historia de la Champions League en el que el único gol lo anotó un arquero en su propia portería, ya que a pesar de que el tiro iba en dirección al arco, la anotación se le otorgó al portero argentino Paulo Gazzaniga.

Lea más: Muere Salvatore “Toto” Schillaci a los 59 años

El vigente sub-campeón de Europa hizo lo suyo en su visita a Bélgica, a pesar que el conjunto de Brujas se vio ligeramente superior que el Borussia Dortmund en la primera mitad.

Con la ayuda del juvenil inglés Jamie Gittens que anotó un doblete, el cuadro alemán obtuvo la victoria por 0-3 con tres anotaciones en los últimos 15 minutos del compromiso.

Sancho, Bellingham... Gittens?



Borussia Dortmund have another young English prospect in their ranks, and he's up and running in the Champions League.#BBCFootball #UCL pic.twitter.com/GtkX7pSD3T