Sorteo de Champions: La divertida reacción de Oliver Kahn al enterarse del Barcelona-Bayern Múnich

Desde el 7-0 global en semifinales de la temporada 2012-2013 hasta el 8-2 en cuartos en 2019: el cuadro bávaro ha mantenido una paternidad a nivel europeo sobre los azulgranas, quienes nuevamente se enfrentarán a su más temido verdugo en la fase de grupos de esta temporada.

Durante el sorteo de este jueves en Estambul, Turquía (sede de la final), estaba presente el Director General del Bayern Múnich, el exportero Oliver Kahn, quien esperaba paciente a que se desvelara el papel con el nombre de uno de sus rivales para la fase de grupos.

Muchos internautas bromeaban sobre que los aficionados del Barcelona estaban temerosos de volver a enfrentar a los alemanes y mientras esto sucedía en las redes sociales, en Estambul curiosamente sí salió una de las bolas con el nombre del equipo dirigido por Xavi Hernández.

Inmediatamente, la cadena de televisión que transmitía el evento enfocó la reacción de Oliver Kahn, quien no pudo evitar reírse, aunque muchos aún debaten en redes sociales si lo hizo en modo de burla o fue producto de la incredulidad ante el momento tan peculiar. Cual sea la verdadera razón, ¡Kahn nos dejó la imagen del día!

Look at Bayern‘s CEO Oliver Kahn when he found out Bayern are facing Barca 😭😭😭😭 Barca are not rated pic.twitter.com/aWbTcI2uIA

— Deniz (@MusialaEra) August 25, 2022