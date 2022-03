VIDEO | Suspendido partido Querétaro contra Atlas por violencia e invasión de cancha

Ante la invasión, el juego se detuvo de inmediato, los futbolistas se dirigieron a la zona de vestidores y la cancha comenzó a llenarse de gente; algunas personas, entre ellas familias con niños, buscaban ponerse a salvo mientras otras llevaron la violencia al terreno de juego con más intercambios de golpes; a un costado del campo el módulo del VAR fue vandalizado, el monitor quedó destruido.

“Debido a las condiciones en el estadio, el árbitro central determina suspender el partido con el marcador: Gallos Blancos de Querétaro 0-1 Atlas”, informó la Liga MX (primera división mexicana). “La fecha de reanudación se anunciará en las próximas horas“.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9

— facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022