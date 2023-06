“¡Ten cuidado, Madrid! Si te duermes, te atraparemos”: La viral broma de Pep Guardiola con alcanzar las Champions League del Real Madrid

Un disparo de Rodri dio al City la victoria por 1-0 en el estadio Ataturk, para lograr la primera corona europea tras varios intentos sin éxito.

El club, propiedad de Emiratos Árabes Unidos, tiene todavía un largo camino por recorrer para alcanzar el récord de 14 Ligas de Campeones del Real Madrid, y sería toda una hazaña si algún día lograra tantas.

Sin embargo, el resultado del sábado podría ser indicativo de una nueva era en el fútbol europeo.

El Real Madrid, la gran potencia incontestable del fútbol europeo, ha resistido el auge del City y del París Saint-Germain, equipos respaldados por ricos países del Golfo, y ha logrado ganar la Champions en cinco ocasiones en la última década.

Sin embargo, el club blanco fue doblegado en semifinales de esta edición por el City y los hombres de Pep Guardiola, derrotados en 2021 por el Chelsea en la final, pueden respirar más tranquilos ahora que han logrado su primer título.

“Lo bueno es que queremos más”, dijo Rodri tras la victoria. “Este proyecto es querer más, más ambición”, avisó.

Champions of Europe, you made us sing that! 🫶#ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/2CevTDN3UT

— Manchester City (@ManCity) June 10, 2023