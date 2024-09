Ten Hag tras las críticas de Cristiano Ronaldo: “Él está en Arabia, lejos de Mánchester para opinar”

Luego de haber triunfado en España y en Italia por más de 12 años, el astro portugués Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United en 2021 para ayudar al club inglés en su intento por renacer de las cenizas.

En su primera temporada de regreso en Old Trafford, el ex-futbolista del Real Madrid se convirtió en el tercer máximo goleador de la Premier League y fue una pieza clave en el equipo de Ole Gunnar Solskjær en la Champions League.

Desafortunadamente para él, la institución decidió cambiar de entrenador en 2022 y optar por el holandés Erik Ten Hag, con quien Cristiano no tuvo una buena relación luego de haber sido relegado sorpresivamente al banco de suplentes, por lo que decidió emigrar a Arabia Saudita.

Desde que aterrizó en Medio Oriente, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha sido crítico con su ex-director técnico en Inglaterra, y en esta ocasión ha surgido un nuevo capítulo en la novela de Ronaldo y Ten Hag.

El Manchester United fue derrotado en dos de sus primeros tres partidos de la Premier League esta temporada, por lo que Erik Ten Hag aseguró que el equipo será incapaz de levantar el título de la primera división inglesa.

Ante estas declaraciones, Cristiano Ronaldo decidió dar su opinión en un podcast junto a Rio Ferdinand, otra leyenda de los "Diablos Rojos", indicando que el entrenador no puede decir que son incapaces de ganar, "al menos debería creer que lo pueden intentar".

"Aunque lo pienses no puedes decirlo, tienes que decir que lo vas a intentar y lo tienes que hacer. Al Manchester United le deseo lo mismo que a mí, que sean el mejor equipo que puedan", añadió el astro portugués.

Posteriormente, Ten Hag fue cuestionado durante una conferencia de prensa por los comentarios de su ex-jugador, en donde afirmó que todos tienen una opinión, sin embargo, "él está en Arabia Saudita, muy lejos de Mánchester como para poder opinar".

Ten Hag: He (Ronaldo) said Manchester United can’t win the Premier League.



Interviewer: No, He (Ronaldo) said that you said….



Ten Hag: *interrupts with*…. NO, he (Ronaldo) said this, if you read the article very well. pic.twitter.com/ZGsQ3z7o93 https://t.co/O8RDCc2YkB