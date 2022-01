“Tenemos mucha hambre” de trofeos, afirma Courtois

“Sabemos que es un equipo muy fuerte y va a ser un partido complicado”, dijo Courtois.

El portero internacional belga puso el acento en las jugadas a balón parado como uno de los grandes peligros de los ‘Leones’, que ganaron con ello 2-1 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa.

“Desde luego, el balón parado es fundamental hoy en día. Este año hemos cambiado un poco la manera de posicionarnos en los córners y en las faltas, tenemos que adaptarnos, pero creo que lo hacemos bien”, dijo Courtois.

El portero merengue recordó los dos partidos contra el Athletic de diciembre precisando que “en el partido en casa sufrimos un poco en el balón parado, pero en la vuelta en San Mamés defendimos bien. sabemos que mañana tenemos que estar fuertes defensivamente en córners en jugadas a balón parado”.

Courtois aprovechó su comparecencia para alabar a su joven compañero brasileño Vinicius, del que afirmó que “ha mejorado mucho, es un talento que va mejorando, también con la confianza”.

Ready for another final with the best Club in the World. We are Real Madrid, let’s go for it!

🤍

Listos para afrontar otra final con el mejor Club del Mundo. Somos el Real Madrid, vamos a por ello!#HalaMadrid #Supercopa #Ready pic.twitter.com/zVaccxEz4C

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) January 15, 2022