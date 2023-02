Terremoto en Turquía: Christian Atsu sigue sin aparecer, entorno del futbolista confirma que se trató de una confusión

“Las noticias que tengo no son buenas, aún no ha sido encontrado bajo los escombros”, declaró Demirel.

En declaraciones al diario Hurriyet, Demirel aseguró: “Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento. Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut. No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles”, declaró el técnico.

Al parecer, la confusión se pudo deber a algún error de identificación, tal como relató a la prensa el médico del Hatayspor, Gurbey Kahveci.

“Cuando escuchamos la noticia de que lo habían llevado al Hospital Dortyol fuimos a buscarlo pero no estaba allí. Por el momento y, por desgracia, parece que (el director deportivo) Taner Savut y Christian Atsu no han sido encontrados”, dijo el médico.

“Es una situación muy angustiosa”, declaró por su parte Gaynor Fascione, encargada de la imagen de Christian Atsu, que mantiene contacto con la familia del jugador en Reino Unido.

“El club no logra encontrarlo entre todos los hospitales”, afirmó. “Todo el mundo está tratando de localizar el centro médico en el que podría estar”.

En un primer momento, la embajadora de Ghana en Ankara, Francisca Ashietey-Odunton, había declarado el martes que Christian Atsu había sido encontrado en Hatay.

“Christian Atsu fue rescatado con éxito entre los escombros del inmueble que se derrumbó y está siendo atendido”, escribió después la Federación de Futbol de Gahana (GFA) en Twitter.

Atsu, de 31 años, fichó el pasado mes de septiembre por el Hatayspor de la Superliga turca, con sede en el sur de la provincia de Hatay (sur), cerca del epicentro del sismo producido el lunes.

El sismo, seguido de potentes réplicas, causó la muerte de más de 11.200 personas en Turquía y en Siria, según los últimos balances oficiales difundidos este miércoles, provocando también miles de heridos y dejando sin techo a miles de personas.