Thiago Silva: “No son vacaciones, tenemos que concienciarnos”

🇫🇷 Respectons les consignes et luttons ensemble pour le #CoronaOut . Lavez-vous très régulièrement les mains, utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le, saluez sans se serrer la main et évitez d’embrasser, toussez dans votre coude ou mouchoir. 🇧🇷Vamos respeitar as orientações e lutar juntos pelo #CoronaOut . Lavem as mãos regularmente, utilizem lenço descartável e joguem no lixo, dêem oi sem encostar as mãos ou beijar, tussam na parte de dentro do cotovelo ou em um lenço descartável. #stopcorona #covid19 #stopcoronavirus #stopcovid19 #stopcovid #COVID_19 #COVID-19 #Coronavírus #ThiagoSilva #FamiliaSilva #BelleSilva