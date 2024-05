La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo y este 2024 se disputará su edición 48 a lo largo y ancho de Estados Unidos. Son un total de 14 estadios repartidos en 10 estados los que albergarán este fiesta futbolística.

Antes que la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) anunciara todos los estadios que acogerán los 32 partidos de la Copa América 2024, se dio a conocer que el partido inaugural será en el Mercedes-Benz Stadium y la final tomará lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según dio a conocer la Conmebol estos 14 estadios repartidos entre la Costa Este, Zona Central y Costa Oeste albergarán al menos 2 juegos cada uno, asegurando así que los aficionados puedan disfrutar del torneo.

Algunos de estos recintos son de los más emblemáticos de todo Estados Unidos y también de los más modernos. Todos fueron escogidos pensando en ofrecer una experiencia única tanto a aficionados como a los propios jugadores.

Inaugurado en 2017 en Atlanta, Georgia, el Mercedes-Benz Stadium es el escenario en donde se levantará el telón de la Copa América 2024.

Con una capacidad para 71 mil personas, será el escenario en donde Argentina y Canadá jugarán el partido inaugural del 20 de junio por el Grupo A. Además, también recibirá el duelo del Grupo C entre Estados Unidos y Panamá del 27 de junio.

Este gran recinto también ha sido escogido por la Fifa como sede del Mundial de 2026: se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, uno en los 32avos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.

Ubicado en la Costa Este de Estados Unidos (Miami Gardens), el Hard Rock Stadium, con una capacidad de 65 mil 300 personas, acogerá la gran final de la Copa América 2024. Este recinto fue inaugurado en 1987 y es hoy en día uno de los más emblemáticos de todo el país norteamericano ya que ha sido seis veces sede del Super Bowl ( 1989, 1995, 1999, 2007, 2010 y 2020).

Será el 14 de julio que reciba la gran final, pero no será el único partido que albergará. Antes, tendrá un duelo de fase de grupos entre Uruguay y Panamá (23 de junio) y luego el Argentina vs Perú (29 de junio).

Para el 2026 también será sede del Mundial: será sede de cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.

Ubicado en Arlington (Zona Central), Texas, el AT&T Stadium recibirá hasta tres duelos de la Copa América 2024. Su gran capacidad (80 mil espectadores) le permite acoger el partido de la fase de grupos entre Chile y Perú que protagonizarán el 21 de junio. Luego, recibirá el Estados Unidos vs Bolivia (23 de junio) y se despedirá del torneo el 5 de julio con el partido de cuartos de final entre el primero del Grupo B con el segundo del Grupo A.

En 2026 también figurará entre las sedes del Mundial con hasta cinco partidos, incluyendo una semifinal.

Otro de los mega estadios de la Copa América 2024. Inaugurado en 1972, el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri está "armado" con una capacidad de 76 mil 400 personas pero solo recibirá un partido en el torneo.

Será el 1 de julio cuando Estados Unidos y Uruguay se enfrenten en el Grupo B.

Es uno de los más pequeños de toda la Copa América 2024. Ubicado en Austin, Texas, el Q2 Stadium cuenta con una capacidad para 20 mil 700 aficionados y será sede de dos partidos:

El duelo entre Jamaica y Venezuela por el Grupo B el 30 de junio y luego el 2 de julio el Paraguay vs Costa Rica del Grupo D.

Charlotte, Carolina del NortE, también estará representada en la Copa América 2024 con la inclusión del Bank of America Stadium como una de las sedes del torneo.

Inaugurado en 1996, el Bank of America Stadium tiene una capacidad para unos 74 mil 500 espectadores y por ello será sede de dos partidos de la fase final del campeonato. El 10 de julio acoge la semifinal en la llave de los Grupos C y D; y el 13 de julio se jugará allí el partido por el tercer puesto.

