Tomás Roncero tras la renovación de Mbappé con el PSG: “Has elegido ser un perdedor”

Ni bien se supo la noticia, las reacciones dentro del futbol español y especialmente en el entorno del Real Madrid no se hicieron esperar.

Una de esas personas que alzó la voz e hizo claro su disgustó por la decisión tomada por el joven delantero francés fue el periodista español Tomás Roncero, reconocido por ser el redactor jefe de la sección del Real Madrid del Diario AS.

“Hola Kylian, pues nada, bienvenido al club de los futbolistas que son multimillonarios, pero que son unos perdedores genéticos y vocacionales, yo creía que tu no lo eras, por eso te he defendido tanto en estos últimos tiempos”, arrancó diciendo en un video que fue publicado en las redes sociales del Diario AS.

Luego continuó “Has perdido la oportunidad de tu vida de ser feliz, vas a ser inmensamente rico. El futbolista más rico en la historia del futbol. En París te van a saludar todos, el parisino de oro, serás el más rico, pero por ejemplo Platini tendrá mil veces cosas más de las que ganaste tú y Zidane es mil veces más que tú, ellos tuvieron la valentía de cruzar la frontera, esa es la diferencia” recalcó.

“Fácil es quedarte en el spa de tu casa, en la zona de confort, pero eso hacen los perdedores. Cuando veas al Real Madrid jugar una final de Champions tras otra, veas a tu amigo Karim o en el futuro a Vinicius o a Rodrygo levantar la Champions y los Balones de Oro, estarás con una cara de póker, porque por haberle ganado al Metz, nadie gana el Balón de Oro” opinó.

Luego el periodista realizó publicaciones en su cuenta de Titter en donde destaca a Karim Benzema, “Admirado Benzema. Tú dedo nos señala el camino. Tú representas la grandeza de este escudo sagrado. HALA MADRID Y NADA MÁS” soltó en el posteo.