Trece selecciones tienen el billete en el bolsillo a un año del Mundial

También en la jornada inaugural del torneo continental, se estrenará el estadio Ras Abu Aboud con el Emiratos Árabes-Siria y tan solo quedará por ‘abrir’ el último de los ocho escenarios del Mundial, el de Losail, que se estrenará a principios del próximo año y donde se resolverá el título.

También justo dentro de un año se disputarán otros tres encuentros del Mundial, a las 14.00 en el estadio Al Thumama, a las 17.00 en el Khalifa International y a las 20.00 en el Ahmad Bin Ali. Todos los días, hasta el viernes 2 de diciembre incluido, habrá cuatro partidos cada día. El sábado 3 comenzarán los octavos de final con dos choques.

Este viernes se sorteará en Zúrich los emparejamientos de las repescas europeas para definir las tres plazas que quedan por conceder, así como el orden de las eliminatorias intercontinentales en las que están implicados representantes de Conmebol, Concacaf, Asia y Oceanía. El pasado año aprovecharon esta vía Australia y Perú tras superar a Honduras y Nueva Zelanda.

En principio estos denominados ‘play offs’ intercontinentales estaban fijados para celebrarse en marzo, pero fueron postergados a junio debido a los problemas causados por la pandemia del covid-19. Se jugarán a partido único en terreno neutral.

🇨🇱 Eduardo Vargas helped Chile reach the knockout phase at the 2010 #WorldCup, won back-to-back @CopaAmerica Golden Boots as @LaRoja won their 1st major titles, and is above Marcelo Salas and Ivan Zamorano on their all-time top scorers 📊 🎉 Happy birthday to a national icon 🇨🇱 pic.twitter.com/deCnHjRThP — FIFA.com (@FIFAcom) November 20, 2021

Y es que, tras 766 encuentros clasificatorios y 2.200 goles, aún queda mucha previa por delante en las distintas confederaciones. En Europa, acabada la fase de grupos, se tienen que jugar dichas repescas; en la Conmebol se han disputado catorce jornadas y solamente Brasil y Argentina han certificado el pase; en la Concacaf se han jugado ocho fechas con Canadá, Estados Unidos, México y Panamá muy apretados; en Asia queda casi la mitad de la tercera fase; en África diez selecciones deben enfrentarse en cinco eliminatorias también el próximo marzo para decidir los cinco representantes; y en Oceanía ni siquiera ha comenzado la búsqueda del conjunto que jugará la ronda intercontinental.

De los trece ya clasificados, hay seis de los ocho campeones universales, Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia e Inglaterra -faltan Italia y Uruguay-, así como está ya el subcampeón en Rusia 2018, Croacia, y el tercer clasificado, Bélgica.

Italia, actual campeona de Europa, tiene una difícil papeleta en la repesca para no repetir el fracaso de quedarse fuera del Mundial anterior, por cuanto hay rivales muy complicados. Otra de las grandes referencias en este trance es Portual.

⬆️ Messi and @Argentina are on the march ⬆️ 👀 See who else is climbing the global ladder in the latest #FIFARanking 🌍 📊👉 https://t.co/spQ1bRs0Q2 pic.twitter.com/f1CcXyYVEq — FIFA.com (@FIFAcom) November 19, 2021

Uruguay vive momentos más que complicados. La mala racha le ha costado la destitución a un referente como Óscar Whashington Tabárez. Es séptima con 16 puntos, a uno de la cuarta plaza que ocupa Colombia y de Perú, quinta clasificada.