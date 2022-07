¡Tremendo fallo! Delantero en un juego en Canadá no puede marcar en la línea de gol y se vuelve viral

Fue al minuto 16 del choque, cuando el club Valour FC buscaba abrir el marcador y cuando estaba a punto de conseguirlo, después de una acción de Alessio Riggi, apareció Akio en la línea y enviar el balón para fuera.

El atacante, con el ansia de marcar el gol que les adelantase en el marcador, se precipitó cuando la pelota estaba en la misma línea de gol y no había portero. Para la incredulidad de sus compañeros, el africano fallaba estrepitosamente a puerta vacía y su disparo acababa en el saque de banda.

Los jugadores del equipo celebraron como que el balón hubiera ingresado, pero todo lo contrario al final evitó que la pelota no llegara al fondo de la portería.

El partido lo terminó ganando gracias a la anotación de Moses Deyer, al minuto 84, pero la acción de William Akio se quedará guardada en los registros como parte de los grandes fallos del futbol mundial.

