Tuchel es duda para Mundial de Clubes tras dar positivo en covid-19

Clasificado directamente a semifinales, el Chelsea se medirá el 9 de febrero con el ganador del duelo entre el Al-Jazira local o el Al-Hilal saudita, que jugarán el domingo.

Tuchel tests positive for Covid-19. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2022

Nostalgia neroazzurra

El Chelsea reveló también este viernes su nuevo uniforme de entrenamiento junto a su estrella belga, Romelu Lukaku, dicha equipación resalta por asemajarse a los tardicionales colores del exequipo del ariete, el Inter de Milán.

El kit azul está adornado con líneas horizontales de color negro, muy al estilo del neroazzurro. Esto por supuesto que no pasó desapercibido por los aficionados blues, quienes satirizaron las fotografías en redes sociales.

La situación se da en el contexto de que Lukaku ha expresado en varias ocasiones su malestar dentro del equipo del alemán Thomas Tuchel. Esto lo ha puesto en el ojo de la diana para los fieles ingleses, pues consideran que no ha rendido como lo venía haciendo en el club milanista.

Very funny after Lukaku recent comments 😂

Good PR to get everyone talking about Chelsea new clothing line.

Not convinced it will be flying off the shelves unless you're from North Italy pic.twitter.com/XvXM2WPQZw — ∞ 🅡yan (@Ry4nMcC) February 4, 2022

Yeah he’s smiling cause u got him a inter shirt😂😂 pic.twitter.com/VpJnPteg1g — 7 (@ftbldylaixz) February 4, 2022

Rendimiento por el cual fue repatriado por el Chelsea a la Premier League esta temporada. “Buena idea, asegurarse que no se sienta nostálgico”, dice una de las tantas opiniones que despertó el nuevo uniforme, Pride of London, en twitter.

“Si, está sonriendo porque lo visitieron con la playera del Inter”, “Le hicieron a Rom una playera del Inter para hacerlo sentir más en casa”, son otras de estas.

“The New collection is great, but this T-shirt is particularly good as it reminds me of Inter Milan” pic.twitter.com/LQVjlIu5p0 — Craigy Boy (@ItsTheTwigDoh) February 4, 2022