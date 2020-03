Uefa confirma que Sevilla-Roma e Inter-Getafe no se jugarán por Coronavirus

“A la vista de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas por las autoridades españolas”, ambos partidos no se disputarán este jueves, señala el máximo organismo futbolístico europeo, que apunta que posteriores decisiones sobre ambos encuentros serán comunicadas a su debido tiempo.

Al margen de estos dos partidos, se disputarán a puerta cerrada los duelos entre el Wolfsburgo germano y el Shakhtar Donetsk ucraniano y entre el Olympiacos griego y el Wolverhampton Wanderers inglés.

El anuncio se produce horas después de que el Roma informase de que no viajaría a Sevilla para enfrentarse al conjunto de Julen Lopetegui porque no tenía la autorización del Gobierno español, que bloqueó hasta el 25 de marzo los vuelos directos procedentes de Italia como medida de precaución por la difusión del coronavirus.

“La Roma no irá a España para el partido de Liga Europa contra el Sevilla por falta de autorización de las autoridades locales. La UEFA dará más detalles”, rezaba el mensaje oficial publicado por el Roma en Twitter.

El conjunto romanista, que se entrenó por la mañana en el centro deportivo de Trigoria, tenía previsto viajar a Sevilla en un vuelo chárter que iba a salir del aeropuerto de Fiumicino.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

