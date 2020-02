Messi gana el premio Laureus Sport al mejor deportista del año

El futbolista argentino, Lionel Messi, se hizo acreedor al premio Laureus Sport al mejor deportista del año, galardón que comparte con el piloto británico de automovilismo Lewis Hamilton.

Este 17 de febrero fue la ceremonia de entrega de los Premios Laureus World Sports, que estaban apadrinados desde el inicio por Nelson Mandela.

Messi aparecía este año en la lista de los nominados por sexta ocasión consecutiva, pero fue hasta este 2020 que se hizo acreedor del premio, convirtiéndose también en el primer futbolista que gana esta categoría.

Junto a él, también estaban nominados el tenista Rafael Nadal, el piloto de motociclismo Marc Marqués, el corredor Eliud Kipchoge, el golfista Tiger Woods y el piloto de automovilismo Lewis Hamilton.

En el año 2019, Messi ganó el Balón de Oro y el premio The Best, los dos grandes premios individuales del fútbol a nivel mundial. En el 2012, el Barcelona ganó el Laureus World Sport a Mejor Equipo.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award – a moment of sporting history!

Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020