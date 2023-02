Un doblete de Mbappé y otro tanto de Messi dan el triunfo al PSG en el Clásico francés

El PSG amplía también la ventaja respecto a los otros equipos en la carrera por el título, ya que ninguno de ellos había ganado este fin de semana. Tiene ahora 10 puntos de margen respecto al Mónaco (3º), derrotado 3-0 en casa por el Niza (7º), y la misma cantidad sobre el Lens (4º), que el sábado solo había podido empatar 1-1 en el terreno del Montpellier (14º).

Mbappé demostró que se le dan bien los Clásicos y fue el autor del primer gol del partido (minuto 25), en un contragolpe que culminó con un tiro cruzado en el área, tras recibir de Messi.

What a pass from leo messi and finish by mbappe pic.twitter.com/Q7TEULvJm0

— physicist (@dontsmileAt_me) February 26, 2023