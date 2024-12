Un histórico portero del futbol argentino arremete contra Messi y la MLS: “Es uno menos”

Lionel Messi aterrizó en Estados Unidos en julio de 2023 para jugar los últimos años de su prodigiosa carrera futbolística luego de un no tan fructífero paso por el PSG.

El argentino desde que llegó al Inter Miami se convirtió en la carta de presentación del futbol estadounidense ante el mundo y es el hombre más mediático en toda la MLS.

Messi no se ha cansado de romper récords a lo largo de su estadía de ya año y medio, pero también es cierto que ya muestra signos de la edad y su nivel no es el mismo de antaño, pero eso no le ha impedido ser diferencial en Estados Unidos.

Sin embargo, Hugo Orlando Gatti, leyenda de Boca Juniors y del futbol argentino, no se mordió la lengua y arremetió con todo contra Messi y sentenció que "es uno menos en la selección".

Fue en una entrevista concedida a La Nación, que Gatti exaltó a Diego Maradona pero le tiró con todo a un Lionel Messi que a sus ojos siempre tuvo facilidades.

"Messi no me cae mal, pero jugó en un futbol fácil. Yo lo veía a él en un Barcelona que le pitaban todo, que nadie le daba una patada, que tenían un equipo bárbaro que jugaba para él", dijo primero.

Messi ha dejado en claro que no piensa en el Mundial de 2026 luego de haber consagrado en Qatar 2022, pero tampoco no se ha bajado del barco a tan solo año y medio de la celebración de la próxima Copa del Mundo muchos especulan sobre si llegará a o no.

Ante eso, Gatti fue claro en decir que Messi puede llegar, pero que si lo hace será "uno menos".

"Llegar, puede llegar, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando un futbol de country en Estados Unidos", sentenció.

Además, no le bastó con lo que ya había dicho sino, que terminó recalcando que para él es mejor Cristiano Ronaldo que Lionel Messi y que la liga de Arabia Saudita también es superior a la estadounidense.

"Es más bravo jugar ahí. Ahí juegan todos. Te corren, te matan. Cristiano, limitado, es un fenómeno. Pero limitado es mejor que Messi. Y es limitado porque no tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Messi dónde jugó? En el Barsa y en la selección argentina. Messi no se exigió para jugar en otros equipos, en otros países. Y tuvo oportunidades, ¿eh?", dijo.

Gatti como futbolista fue uno de los más aclamados porteros del Boca Juniors, en donde es uno de los jugadores con más partidos a sus espaldas y también consiguió una Copa Libertadores.