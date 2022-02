Un Mundial cada cuatro años: Esto es lo que quieren futbolistas profesionales, según revela una encuesta

La encuesta fue hecha en noviembre de 2021 solo entre profesionales del futbol masculino, después de la propuesta de la Fifa para que el Mundial se juegue cada dos años en lugar de cada cuatro, y recogió las opiniones de jugadores de más de 70 nacionalidades con el apoyo de los sindicatos de Inglaterra (PFA), España (AFE), Italia (AIC) y Francia (UNFP).

FIFPRO recordó que desde que la Fifa planteó su propuesta como sindicato defendió que “cualquier plan para cambiar el calendario de partidos debía contar con el acuerdo de los jugadores” e “inició un proceso para recabar su opinión como parte de una consulta más amplia sobre la carga de trabajo de los jugadores en el fútbol masculino”.

De acuerdo con los datos hechos públicos hoy, en Europa y Asia el 77% de los jugadores prefieren un Mundial cada cuatro años, cifra que en América se sitúa en el 63% y en África en el 49%. El resto se divide entre un ciclo de dos o tres años.

El muestreo señala que aunque una clara mayoría apoya la frecuencia actual del Mundial, existe una demanda, sobre todo en los mercados más pequeños y medianos, de seguir desarrollando y reforzando las competiciones de selecciones nacionales.

“Esto concuerda con la posición de FIFPRO de fomentar la inversión en competiciones regionales, en función de las necesidades del mercado local”, apuntó el sindicato internacional, que preside David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

📊⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.

— FIFPRO (@FIFPRO) February 15, 2022