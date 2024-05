El Real Madrid consiguió el miércoles 8 de mayo una nueva clasificación a la final de la Champions League y va en busca de su título 15 en la competición de clubes más importante y prestigiosa del mundo.

El conjunto merengue logró una remontada en apenas tres minutos ya que iba cayendo 0-1 ante el Bayern Múnich en el minuto 87, pero gracias a un doblete del delantero español Joselu el cuadro que dirige el italiano Carlo Ancelotti dio vuelta a la serie y se impuso 4-3 en el marcador global.

Los dos tantos de Joselu desataron una ola de celebraciones en el Santiago Bernabéu que vivió una nueva noche mágica en competición europea a pesar de la queja del Bayern Múnich sobre la última jugada en donde el equipo bávaro habría conseguido igualar el marcador pero que no se válido por un polémico fuera de juego.

“Todos sabemos las reglas. Si no está claro el fuera de juego tienes que dejar de jugar y ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu sí dejó jugar y con nosotros no. Es increíble", expresó un futbolista del equipo alemán.

Lejos de esa polémica, y en medio de la euforia, cientos de aficionados del Real Madrid celebraron el triunfo que les acercó a la oportunidad de levantar un nuevo título europeo pero en particular llamó la atención un supersticioso seguidor merengue que explicó a las cámaras del programa español El Chiringuito TV su que se salió del estadio para intentar cumplir con una particular cábala que lo llevó a las lágrimas.

El hombre explicó que cuando el Madrid enfrentaba al Manchester City y perdía 0-1 al minuto 89 en la edición 2021-2022 de la Champions, se salió de donde miraba el partido y llamó a su pareja, mientras hablaba con ella el equipo blanco anotó dos goles en dos minutos y consumó una remontada que forzó los tiempos extras.

"Soy supersticioso. El día del City en las semifinales me salí de donde lo estaba viendo y fueron dos goles muy seguidos. Hablando con ella marcó (el Madrid) el segundo y le he dicho 'No te cuelgo que marcamos otro'", fue lo que explicó.

Justo cuando el aficionado terminaba de explicar lo que sucedió aquella vez a las cámaras (también hablaba con su pareja) se escuchó el grito de euforia dentro del Santiago Bernabéu que confirmaba que el conjunto blanco le estaba dando la vuelta al Bayern Múnich.

El hombre saltó de emoción, gritó y hasta lloró. Luego, ya calmado, soltó una frase que seguro llegará a los oídos del equipo: "El Madrid me debe un viaje a la final", dijo entre risas.