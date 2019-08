Valdés da por perdido a Ansu Fati y agradece a Valverde haber apostado por él

El delantero de Guinea Ansu Fati durante su debut con el equipo mayor del Barcelona. / AFP)

El hecho de que Ansu Fati debutase con el primer equipo lo sitúa en la historia como el segundo jugador más joven en debutar en partido oficial con el Barcelona, y como el primero que ha vestido la camiseta azulgrana en LaLiga sin haber jugado aún con el filial.

Valdés ha sido contratado esta temporada para dirigir el juvenil A, con el que tuvo bajo sus órdenes a Ansu Fati en un torneo en Rusia, donde, según desveló este lunes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, vivió una anécdota con el jugador porque éste se quejaba de un problema en la planta de un pie.

“Le pedí las botas y eran un auténtico desastre. No jugó el primer partido, pero sí el segundo, con unas botas nuevas que le compramos. El dolor le venía de las primera botas. Quizá nadie reparó en que las botas estaban mal”, relató Valdés, quien este lunes atendió a los medios debido a que su equipo y el juvenil del Ajax jugarán este martes un amistoso para inaugurar el nuevo Estadi Johan Cruyff, que sustituirá Miniestadi.

“No me sorprende lo de Ansu. Lo he disfrutado muy poco”, señaló Valdés, quien rememoró: “Lo que le vi a Ansu (en el debut ante el Betis) fue lo que le vi en el primer minuto que tocó la pelota con las botas nuevas (en Rusia). Es fuerte, veloz, es desparpajo puro, anarquía total en su juego y a ese tipo de talento hay que darle la libertad necesaria para que fluya. No hay que vincularlo a una banda y que sufra y no dejarle entrar por dentro, cuando éste es su instinto natural”, destacó.

El que fue portero del Barça en la época de Josep Guardiola como entrenador agradeció al nuevo preparador del equipo catalán, Erenesto Valverde, “que le diera esos minutos”.

🎈 Cuando tienes 16 años y juegas en el Camp Nou… pic.twitter.com/3AzCb9B0VL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2019

“Es una lástima que mañana no lo tengamos en la fiesta de Johan (inauguración del estadio)”, apuntó Valdés.

Ansu Fati jugará el año que viene con el filial, a pesar de no tener aún 17 años, y estar en edad juvenil. De hecho, desde que está en La Masia, siempre ha jugado en una categoría superior a la que le corresponde debido a su nivel.

Con 14 años tuvo una gravísima lesión cuando recibió una entrada en un derbi con el Espanyol. Sufrió rotura de tibia y peroné, y estuvo ocho meses inactivo. De aquella lesión, el jugador ya está totalmente recuperado.

Contenido relacionado

> Griezmann rescata al Barcelona con dos golazos y celebra como LeBron James

> ¿Quién es Ansu Fati? El juvenil de 16 años que podría ser la solución del Barcelona en ataque

> Cristiano Ronaldo asegura que su rivalidad con Messi es sana y le gustaría cenar algún día con él