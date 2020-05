Valverde se defiende por la falta sobre Morata: “Fue una falta limpia, para no lesionar”

Esta fue la jugada más comentada de la Supercopa de España, protagonizada por Valverde y Morata. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El centrocampista Fede Valverde se consagró campeón de la Supercopa de España con el Real Madrid el pasado 12 de enero, aunque salió expulsado al minuto 115 por una falta sobre Álvaro Morata.

Esta acción fue la más comentada del partido, pues parecía una ocasión clara a favor del Atlético de Madrid. De no cometer esa falta, Morata hubiera quedado en una posición clara para anotar, en un mano a mano contra el guardameta Thibaut Courtois.

Diego Simeone, técnico del Atleti, dijo después del partido que “la acción de Valverde nos privó de ganar el partido“. En ese momento el duelo estaba 0 a 0.

Finalmente el partido se definió en la tanda de penaltis y el Real Madrid ganó 4-1, de la mano de su técnico Zinedine Zidane.

Valverde y una acción… ¿sucia?

La fuerte y clave falta de Valverde sobre Morata se volvió viral en aquel momento. Hubo quienes la tacharon de una “jugada sucia”, pero también quienes aseguraron que es parte del juego y la estrategia.

El mismo Valverde no había comentado nada al respecto, hasta una entrevista que concedió a ABC.

“No sé si me metí en el corazón del madridismo, pero no estoy orgulloso de hacer una falta a ningún rival. Fue una falta limpia, tirada para no lesionar, por supuesto”, señaló el volante uruguayo.

Valverde se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de Zidane y de la afición merengue, por su entrega y calidad en el terreno de juego.

“Me debo a mi escudo y lo defenderé desde las normas del juego. No conozco a nadie que le guste hacer faltas, pero de lo que no me sentiría realmente orgulloso es de no haber hecho nada por mi equipo en esa jugada y en todas”, añadió.