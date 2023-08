VIDEO | Aficionado de Aston Villa confundido con jugador es aclamado por fanáticos del Valencia

Amando, quien se trasladó a Valencia, para poder ver el partido amistoso entre los villanos y murciélagos, estaba en las afueras de Mestalla en la previa del partido y se encontraba ataviado con un sudadero oficial de su equipo en el cual llevaba el dorsal 41.

Así, sin más, los valencianistas asumieron que Amando era futbolista y empezaron a aglomerarse para pedirle fotos y autógrafos en sus bufandas, playeras y demás objetos para poder sacar un bonito recuerdo del último amistoso de pretemporada.

Tras el partido, cuyo resultado fue 1-2 en favor del equipo que dirige el español Unai Emery, el mismo Amando expresó que cumplió un sueño de su infancia. “Soy Jacob Ramsey (el dueño del dorsal 41). No puedo creerlo. Estoy viviendo la mejor de mis vidas. ¡Qué tiempo para estar vivo! No te cuesta nada darle retuit”, comentó.

It will not cost you anything to retweet.Enjoying around the Mestalla Stadium before the game tomorrow.Up The Villa pic.twitter.com/1wHJd0ukAH

Por su parte, las anotaciones del partido, las hicieron, para el cuadro inglés, Ollie Watkins al minuto 22’, y después al 66’, Emiliano Buendía. Con esto fueron los visitantes quienes se adjudicaron el tradicional Trofeu Taronja.

I'm Jacob Ramsey .can't believe my eyes. I'm living the best of my life. What a time to be alive. It will not cost you anything to retweet. pic.twitter.com/nS6EbgQUn6

— Ghana Lions AVFC (@AvfcGhana) August 5, 2023