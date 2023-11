VIDEO | Alexis Sánchez y la crisis del fútbol chileno: “En el Monumental sale excremento del desagüe”

Sobre el interino Nicolás Córdova, destacó su seriedad y disposición: “Se ve una persona seria, que quiere trabajar y asumir el protagonismo desde el primer día. Está dispuesto a ir para adelante contra un rival difícil como Ecuador. El presidente tiene que pensarlo bien antes de tomar una decisión, no hay apuro. Se ve que Córdova quiere trabajar, además es chileno, que nunca tenemos algo de casa”.

Pero no limitó sus comentarios al equipo y el cuerpo técnico. Sánchez hizo una crítica contundente al estado de las instalaciones en Chile: “Me pasa que juego con alguien que viene a la selección después de estar parado tres meses. ¿Cómo puedo competir contra él? Eso no lo voy a cambiar yo. No estamos muy bien para organizarnos en Chile”.

Respecto al estadio Nacional y Juan Pinto Durán, cuestionó las condiciones: “Estamos acostumbrados a jugar en el Nacional. ¿Cómo no voy a poder jugar en mi estadio? En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan. En el Monumental sale excremento del desagüe y ahí te preguntas, ¿es la selección o un equipo de tercera?”

Finalmente, señaló que la crisis no es de dinero, sino de organización y entendimiento. Destacó la necesidad de conocimiento y organización para superar los desafíos actuales en el fútbol chileno.