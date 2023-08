VIDEO | Ancelotti, molesto con Rodrygo por no dejar patear a Modric el penal contra el Celta y avisa de la baja de Vinicius

Consideró “bien anulado” el gol del céltico Larsen nada más empezar el partido porque “agarró” de la camiseta al portero Kepa, y volvió a elogiar la actuación del inglés Jude Bellingham.

“Los goles no son su calidad más importante, pero lo está haciendo bien, es inteligente y se mueve bien en el desmarque. Sigue marcando y aportando al equipo”, apuntó.

Sobre la lesión de Vinicius, indicó que “ha tenido una molestia y lo hemos cambiado” pese a que inicialmente el internacional brasileño intentó continuar sobre el campo.

“En las próximas horas veremos lo que tiene, ha sido una molestia en la pierna. Él quería continuar porque pensaba que no era nada serio. Había empezado muy bien el partido, parecía incontrolable, ha sido una pena su lesión”, subrayó.

🚨🇧🇷 JUST IN: The sensations with Vinícius' injury are NOT as positive as yesterday after the first examination. @SQuirante pic.twitter.com/5vPhgg3gnz

— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 26, 2023