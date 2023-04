VIDEO | Arquímides Ordoñez anota un doblete con el FC Cincinnati en la MLS Next Pro

Al FC Cincinnati 2 le tocó remontar, ya que un gol de Ollie Wright al 38′ puso en ventaja a la visita.

En el segundo tiempo (59′)”Quimi” tomó el balón y se aventó una gran jugada individual en donde exhibió su característica habilidad de regate para finalizar con un potente tiro a la escuadra para el 1-1.

What a move by @Quimi_Ordo to find the back of the net. ☄️ pic.twitter.com/6Ysq6RKpBv

