VIDEO | Así aplastó el modesto Bochum 4-1 al poderoso Bayern Múnich

El entrenador, Julian Nagelsmann, sacrificó a uno de los dos centrocampistas. Corentin Tolisso empezó el partido en el banquillo para ganar un hombre en defensa.

La idea era contrarrestar una de las principales armas del Bochum que es la velocidad por las bandas, pero lo que ocurrió fue que se no se tuvo control del centro del campo.

Además, por las bandas, Jurgen Locadia y Gerrit Holtmann hicieron daño desde el comienzo. En los primeros minutos las llegadas fueron del Bochum aunque, en su primer ataque, el Bayern se fue en ventaja por intermedio de Robert Lewandowski.

El libreto parecía escrito de antemano, buen comienzo del Bochum y luego el Bayern daba el primer golpe. Pero el Bochum no se rindió y en el minuto 14, en un contragolpe, logró el empate a través de Christopher Antwi-Adje.

El Bochum jugaba mejor, sin encerrarse atrás y poniéndole gran intensidad a la lucha por los balones divididos en el centro del campo.

El segundo gol llegó en un penalti, que se produjo por una mano de Dayot Upamecano a centro de Holtmann, convertido por Locadía.

