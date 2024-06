El incidente ocurrió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cuando el ingreso de Roccuzzo y su comitiva fue demorado debido a que uno de los acompañantes, entre ellos los padres de Messi, Jorge y Celia, llevaba una cartera con dimensiones prohibidas por las autoridades.

En el video difundido por TN se observa la complicación en el acceso al recinto, donde Antonela Roccuzzo actuó como intérprete con el personal de seguridad. Tras varios minutos de negociación, se llegó a un acuerdo y la prenda fue retenida en el puesto de control. Según las normas de la organización, no se permite la entrada a los estadios con bolsos que excedan ciertos tamaños, a menos que sean transparentes. Esta normativa no fue cumplida, lo que provocó la demora en el ingreso.

Una vez resuelta la situación, Roccuzzo y sus acompañantes pudieron acceder al estadio y se ubicaron en los palcos para seguir el encuentro en el que Lionel Messi, una vez más, fue crucial para la victoria de su equipo. El delantero argentino se mostró muy activo desde el inicio, generando peligro en el área rival aunque sin poder concretar las oportunidades de gol que tuvo durante los primeros 45 minutos. No obstante, fue decisivo en las dos anotaciones del equipo.

En el primer gol, Messi realizó un pase preciso a Alexis Mac Allister, quien chocó con el arquero canadiense Maxime Crépeau, dejando el rebote a merced de Julián Álvarez, que definió de primera para abrir el marcador a los 49 minutos. Con esta ventaja, los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron en tranquilidad y comenzaron a explotar los espacios dejados por Canadá. En una jugada de contraataque, Messi tuvo la oportunidad de marcar un gol, pero definió mal tras superar a su marcador y amagar al guardameta, perdiéndose lo que habría sido un golazo.

Más adelante, Messi volvió a errar en otra ocasión clara, pero a los 88 minutos compensó con una asistencia magistral a Lautaro Martínez. El delantero, que había ingresado en el segundo tiempo, no desaprovechó la oportunidad y convirtió el segundo gol, sellando el resultado final del partido.

Con esta victoria, Argentina comenzó con el pie derecho su participación en la Copa América y se ubicó como líder del Grupo A. La selección albiceleste defiende el título conquistado en Brasil 2021, torneo en el que puso fin a una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayor. Además, el equipo de Scaloni celebró la obtención de La Finalissima ante Italia el año pasado y, más tarde, la consagración en el Mundial de Qatar, el logro más destacado en el ciclo de seis años del entrenador argentino.

[AHORA] Antonela Roccuzzo compartió su "Get Ready With Me" para ir a ver a la Argentina de Messi, en la Copa América. 😍🇦🇷 https://t.co/Q7Lepc8WVJ pic.twitter.com/iNlImAiBOW