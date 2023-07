VIDEO | Así fueron los goles de Lionel Messi contra el Atlanta United por la Leagues Cup

Este martes, en su segundo duelo ­(primero como titular), el rosarino apareció nuevamente para liderar a su equipo.

Al minuto 8, Messi aprovechó un pase de Sergio Busquets y remató ante la salida del portero del Atlanta, su primer intento dio en el poste, pero el rebote le favoreció y anotó el tanto inaugural del partido.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

Apenas 14’ después, el ex PSG lideró un ataque que terminó resolviendo él mismo tras una asistencia de Taylor para el 2-0.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Posteriormente Taylor hizo el tercero del encuentro para finalizar el primer tiempo con una goleada a favor del Inter Miami que estaría asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup.