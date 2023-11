VIDEO | Chicharito se acuerda de la Selección Nacional al comparar los colores y escudo del Muchachos FC en la Kings League

El comentario de Chicharito sobre “Muchachos FC” ha captado la atención de las redes sociales y la prensa especializada. “Entiendo lo de muchachos, lo de la canción. A mí el nombre no me desagrada, no me encanta, no me fascina, no me desagrada. Ahora el escudo, sé que son los colores de Argentina, pero parece más como de Guatemala, por la bandera, porque así juega también”, expresó el futbolista mexicano.

El video, que se ha vuelto viral, desata una cascada de reacciones en las plataformas digitales, ya que usuarios expresan sorpresa, algunos en apoyo y otros, resaltando la mención a Guatemala como un elemento inesperado en la Kings League Américas.

🔘 Aquí el clip completo de Chicharito pic.twitter.com/FOm9VJt2dF — Kings League Info (@KingsLeagueInfo) November 7, 2023

Esta temporada, el goleador mexicano, disputó nueve partidos con el LA Galaxy de la MLS y solo logró anotar un gol, hasta su lesión de ligamentos el pasado 9 de junio.

Pese a este duro revés, el ex Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, Sevilla, y West Ham fue operado con éxito de su rodilla derecha y se encuentra enfocándose en recuperarse para volver al futbol.

Scary moment for Chicharito in the Galaxy’s #USOC2023 match. Down with a non contact injury and immediately signaled for help. pic.twitter.com/gooonn603o — Matt Baker (@MattBakerSTL) June 8, 2023

Sin embargo, en los últimos días se conoció que el ex equipo de Carlos Ruiz lo dejará en libertad, ya que no renovarán su contrato que vence el próximo 30 de diciembre. Esta situación hizo que se especulara con su futuro, por lo que, el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano, confirmó en sus redes sociales que CH14 está “evaluando proyectos en la MLS, Europa, México y también Arabia Saudita”.

Chicharito Hernández deja al #VamosGalaxy tras cuatro años de grandes momentos. 🇲🇽🫶 pic.twitter.com/uD99MsPArn — MLS Español (@MLSes) November 3, 2023

Esto se sumó a los rumores que también lo colocan de regreso en la Liga MX con las Chivas del Guadalajara a sus 35 años.

👀 ATENCIÓN A LO QUE COMPARTIÓ CHICHARITO El delantero confirma la información de Fabrizio Romano: 🗣️ "Estoy evaluando proyectos en la MLS, Europa, México y Arabia" pic.twitter.com/cTwyDbPq5c — Futbol Picante (@futpicante) November 11, 2023

Rafa Ramos lo tiene muy claro…. "Chicharito es la mejor opción que tiene Chivas para el próximo torneo" pic.twitter.com/yTtef74FA6 — Futbol Picante (@futpicante) November 6, 2023

Cabe recordar que en 4 temporadas con el conjunto angelino, el tapatío consiguió 38 anotaciones y 5 asistencias, en 76 partidos de la liga norteamericana.