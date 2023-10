VIDEO | Chris Basham, capitán del Sheffield United, sufre impactante lesión de tobillo en enfrentamiento contra el Fulham

El desafortunado incidente tuvo lugar durante un ataque de su equipo, mientras Basham conducía el balón por la banda derecha. En un instante, perdió la estabilidad de su tobillo izquierdo al tirar un centro con su pie derecho.

Las impactantes imágenes transmitieron la gravedad de la lesión, mostrando el tobillo de Basham completamente torcido, mientras permanecía inmóvil en el suelo, visiblemente angustiado y con las manos en la cabeza, esperando la atención médica.

El partido se detuvo durante más de once minutos mientras los médicos supervisaban la situación y tomaban medidas para inmovilizar el tobillo lesionado.

Eventualmente, en el minuto 33, Chris Basham fue retirado del campo en camilla, recibiendo una ovación sincera de todo el público presente en el estadio Craven Cottage del Fulham.

Con un gesto de agradecimiento, levantó el brazo y el pulgar hacia arriba en un acto de valentía y resistencia. La ambulancia aguardaba en las cercanías del campo para llevarlo de manera inmediata al hospital, donde recibiría el tratamiento necesario para su lesión en el tobillo.

Acerca de esto, su entrenador Paul Heckingbottom remarcó que: “Está donde necesita estar, con los doctores en el hospital. Es algo que nunca se quiere ver. Todos saben lo popular que es y que nuestros pensamientos están con él”.

