VIDEO | Christian Pulisic respondió a Guillermo Ochoa dedicándole su gol ante México

Esto en respuesta al comentario del americanista que en la previa del cotejo había manifestado que “México es el espejo en el que Estados Unidos se quiere ver”.

Una vez consumado el #DosACero a favor de las barras y las estrellas, en zona mixta el exjugador del Borussia Dortmund no quiso dar mayor explicación y se limitó a comentar que el mensaje era claro para él y los suyos.

La temporada pasada, Pulisic tuvo 27 apariciones en el campeonato inglés, marcando cuatro veces y repartiendo dos.

CHRISTIAN PULISIC PUTS THE USMNT AHEAD MINUTES AFTER SUBBING ON 🤯 pic.twitter.com/ZVqUzJ1sRZ

— ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021