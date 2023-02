VIDEO | Cristiano Ronaldo y otro partido brillante: dos asistencias, una victoria y el liderato

Fue dueño del partido en el primer acto el equipo de Riad, que no amplió su ventaja por la falta de precisión en la finalización de su referente, Cristiano Ronaldo. No se esperaba la reacción de Al-Taawon pero llegó nada más arrancar el segundo acto, cuando en el minuto 47 una internada de Al Ghamdi por banda derecha tras una bonita triangulación, la culminó con un centro pasado al segundo palo, donde apareció libre de marca Medrán. De zurda marcó a placer el jugador formado en la cantera del Real Madrid.

Volcado a por el triunfo Al Nassr, con la punta de la bota derecha la tuvo Cristiano Ronaldo para volver a adelantar a su equipo antes de que la polémica marcase el triunfo local. El VAR anuló un tanto por fuera de juego primero de Tawamba para Al-Taawon, que incluso acarició de nuevo el gol con un disparo pegado al poste, antes de llegase el tanto decisivo.

Lo marcó Abdullah Madu a los 78 minutos en una asistencia involuntaria de Cristiano Ronaldo, que en posición dudosa fue a rematar un centro desde la izquierda pero lo convirtió en un balón a su compañero para que marcase. Los jugadores de Al-Taawon, que acabaron perdonando un mano a mano en el tiempo añadido para firmar el empate, protestaron no solo la posición del astro portugués sino también su posición en la trayectoria del balón, tapando visión al portero rival.

Top of the league and 3 Important points! Great team work!💪🏼👏🏼 pic.twitter.com/ZaZTedpmaH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 17, 2023