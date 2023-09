VIDEO |¡Despierta con Cristiano Ronaldo! Los audios virales hechos con IA que te harán sonreír por la mañana

Esta nueva corriente de entretenimiento digital ha ganado una gran popularidad en muy poco tiempo. Los audios de Cristiano Ronaldo, en los que el jugador dice cosas en tono jocoso y cariñoso, se han convertido en un fenómeno viral que está conquistando las redes sociales.

La historia de esta tendencia comenzó hace apenas cinco días en la propia cuenta oficial del Real Madrid de TikTok. El club compartió un video en el que se muestra un chat ficticio con Cristiano Ronaldo y, lo más intrigante, un audio en el que se puede escuchar la voz simulada del astro portugués, generada por inteligencia artificial.

Lo más sorprendente de esta creación de IA es lo increíblemente cercana que suena a la voz y el tono de Cristiano Ronaldo. La similitud es tal que resulta casi imposible diferenciarla de la voz real del jugador del Al Nassr. El equipo blanco compartió este audio en su perfil, y en menos de 14 horas, ya había acumulado más de 2.3 millones de visualizaciones, demostrando la fascinación que despierta esta nueva forma de entretenimiento.

El contenido del audio es igualmente encantador. En él, se puede escuchar a Cristiano Ronaldo diciendo: “Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que no te levantas, que no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, que nos vean un poco la carita, que vean de qué estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te lo pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho, ¡siuuu!”.

Este video y audio generaron una oleada de especulaciones entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse si esto podría ser un indicio de un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Sin embargo, es importante destacar que, hasta ahora, esto no es más que una especulación y una muestra del cariño continuo que los seguidores sienten por el jugador.

En el ámbito deportivo, Cristiano Ronaldo continúa dejando huella en el mundo del fútbol. El sábado pasado, el jugador portugués anotó su gol número 851 en su carrera profesional durante un emocionante partido en la liga profesional saudí, en el que el Al-Nassr se enfrentó al Al-Raed. Esta hazaña es un testimonio de la habilidad y el talento excepcionales que han caracterizado la carrera de Ronaldo a lo largo de los años.

Además, la pasión de los aficionados por Cristiano Ronaldo sigue siendo inquebrantable. A pesar de que el Manchester United sufrió una derrota ante el Brighton, los seguidores del equipo no dudaron en demostrar su aprecio por el jugador coreando “Viva Ronaldo” en Old Trafford. Esto es un recordatorio del impacto duradero que Ronaldo ha tenido en el fútbol y en los corazones de los aficionados.

Cabe resaltar que, Cristiano Ronaldo también demostró su lado humano y solidario tras el devastador terremoto que afectó a Marruecos a principios de mes, ya que el jugador ha decidido ceder espacio en su hotel para que sirva de refugio para los damnificados. Este gesto altruista refleja el compromiso de Ronaldo con la comunidad global y su deseo de contribuir de manera significativa en momentos de necesidad.

Aquí todos los audios: