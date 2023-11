VIDEO | Duelo Intenso: Pep Guardiola y Darwin Núñez protagonizan incidente tras empate entre Manchester City y Liverpool

Al término del encuentro, el árbitro Chris Kavanagh anunció el fin del partido, desencadenando el protocolar saludo entre los técnicos. Sin embargo, lo que siguió fue una sorprendente confrontación entre Guardiola y el atacante uruguayo Núñez, quien, tras ser sustituido por Harvey Elliott a los 84 minutos, se encontraba en el banco de suplentes.

La escena se desplegó cuando Guardiola se dirigía al vestuario y Núñez cruzó su camino antes de entrar al túnel. La intervención de Klopp fue crucial para evitar que la situación escalara. Mientras el entrenador alemán abrazaba a su jugador, la pelea continuó a la distancia. Colaboradores, incluido Pepijn Lijnders, tuvieron que intervenir para contener a Guardiola, y en la transmisión se alcanzó a oír la enigmática frase “te vas para arriba” del exentrenador del Barcelona.

El duelo no solo fue destacado por la tensión postpartido, sino también por la actuación de los argentinos Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, quienes fueron titulares en un partido que niveló a los dos mejores equipos de la Premier League. Este resultado deja al Manchester City liderando con 29 unidades, seguido de cerca por el Liverpool con 28. El Arsenal (27) y el Tottenham (26) acechan, prometiendo una competencia feroz en la lucha por el título.

El atacante uruguayo de 24 años, envuelto en este inusual suceso, regresó al equipo inglés tras destacar en las Eliminatorias Sudamericanas. Con un gol en La Bombonera y un doblete frente a Bolivia, Núñez lidera la tabla de goleadores en las Eliminatorias. En el Liverpool, ha anotado 7 veces en 18 apariciones en la actual temporada.

Previo al enfrentamiento, Guardiola ya era noticia debido a sus declaraciones sobre posibles sanciones al Manchester City. Las especulaciones sobre una investigación por más de 100 infracciones mantienen a la ciudad celeste en vilo. Ante esto, Guardiola afirmó con seguridad: “De momento, somos inocentes”.

Por su parte, una vez consumado el empate, Klopp habló sobre el asunto y comentó que, él no tuvo nada que ver en el conflicto. También manifestó que no entendió ninguna palabra (hablaron en español), “No tuve nada que ver… sorprendentemente. Los traté de detener, porque obvio, los amo a los dos. No entendí ni una palabra, fue muy emocional. Pep quiere ganar, nosotros queremos ganar”, dijo el ex del Borussia Dortmund.

"I was not involved… surprisingly!

"I did not understand a word! It's emotional. Pep wants to win, we want to win!"

🗣️ Jurgen Klopp on the post-match 'altercation' between Darwin Nunez and Pep Guardiola. pic.twitter.com/rRj2GI9usu

