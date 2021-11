VIDEO | El bonito momento de Emiliano Martínez con un aficionado argentino

Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado, ya que el chico que recibió el preciado regalo no fue el autor del escrito que propicio la anécdota, este decía: “¿Dibu, me regalás tu camiseta?”.

Con el premio en mano, entrevistado por TyC el afortunado admitió: “Entré al vestuario y vi un cartel que estaba tirado y me lo quedé. No lo escribí. Lo encontré tirado en las escaleras del vestuario y me lo quedé”.

Armado con lo que había encontrado, lo alzó para los ojos del Dibu solo para minutos después recibir la sorpresa de su vida. “Dibu sos un capo, sos el mejor arquero del mundo”, “Sos mi ídolo, te amo”, son algunas de las frases que los fans expresaron.