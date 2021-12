VIDEO | El curioso gesto de Camavinga cuando le preguntaron por la llegada de Mbappé al Real Madrid

Mientras el mediocentro galo firmaba la camiseta abajo del escudo de los blancos el muchacho aprovechó para hacer una pregunta incómoda sobre su connacional.

“Camavinga, ¿Mbappé va a jugar en París o en Madrid?”, le preguntó al alguna vez compañero del ariete en la selección de Francia.

Camavinga, sorprendido no supo que contestar y se limitó a hacer gestos de complicidad con el fanático sin decir nada, más que hacer como si cerrara un zipper en sus labios.

Esto se está haciendo viral tras los repetidos mensajes del jugador, especulativamente a favor del Madrid, sobre conocer nuevas culturas, viajar a nuevos países o la entrevista para Amazon Prime que terminó entre risas cómplices con el “hasta luego” de Thierry Henry.

El director deportivo del Paris Saint Germain Leonardo Araújo, cree que su club “tiene buenas posibilidades” de renovar a su estrella, Kylian Mbappé.

Leonardo le dijo a Europe 1 que quieren conservarlo el mayor tiempo posible aunque reconoce que la situación es muy particular porque es “el mejor del mundo y finaliza contrato”.

PSG director Leonardo on Kylian Mbappé future: “If Mbappé decides to stay, he will stay because it’s our desire. We’d like him to stay but we have to respect his position”, he told @lejdd. 🇫🇷 #PSG

“I think there are still good chances to extend his contract”, he added. pic.twitter.com/2UnW0cN8Uu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2021