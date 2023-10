VIDEO | El épico enfado de Lionel Messi contra Ibai Llanos tras ganar el Balón de Oro: “A vos no te respondo más”

Fue una corta, pero interesante interacción la que tuvieron argentino y español, ya que Messi incluso le advirtió que le dejaría en visto la próxima vez que le escribiera.

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensajes y lo leíste todo público, no te voy a contestar más a vos”, comentó el argentino en el en vivo del español, entre risas. Ya que hizo referencia a uno de los videos más recientes de Ibai, en donde escribe a varios futbolistas y espera que estos le envíen una respuesta, y uno de ellos fue Lionel Messi.

“Haces todo público, no tenés privacidad, yo te conteste de buena onda”, reclamó ante la cara de incredulidad de Ibai.

“Te clavo el visto a la próxima”, advirtió.

Posterior a la llamada de atención de Messi, Ibai le preguntó acerca de cómo se sentía tras ganar el Balón de Oro y el delantero soltó una última pizca de picardía al decirle: “Cambia de tema hijo de…”, entre risas.

Posterior al divertido intercambio, el argentino habló sobre sus sentimientos y lo que significó levantar el reconocimiento por octava ocasión en su carrera.

“Soy consiente que viene de la mano del mundial, por haber conseguido la Copa del Mundo”, admitió.