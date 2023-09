VIDEO | El fallo de Ansu Fati tras debutar con el Brighton en la Victoria sobre el Manchester United en Old Trafford

Desde el pitido inicial, el Brighton mostró su intención de no ser un simple espectador en este duelo. La intensidad y el ritmo del equipo visitante sorprendieron al Manchester United, que luchaba por encontrar su juego característico. Fati, ingresado en el segundo tiempo, se ubicó en la banda izquierda, dando destellos de su calidad.

Sin embargo, los seaguls, desde el minuto 20, encausaron el camino. Esto cuando Danny Wellbeck cumplió la ley del ex, luego de una habilitación de Adingra. Wellbeck disparó con potencia al fondo de la red, dejando sin opciones al portero rival.

El Brighton se adelantó en el marcador, y la presión recayó sobre los hombros del Manchester United. Pese a esto, fueron los visitantes quienes volvieron a marcar, esta vez por medio del alemán, Pascal Grob. Sus compañeros, Kaoru Mitoma y Tariq Lamptey se combinaron y produjeron un pase impecable a Grob, quien no desaprovechó la oportunidad y anotó el segundo gol del Brighton, dejando enmudecido el teatro de los sueños por un momento al 53.

Diez minutos después, al 63, el exjugador del Barcelona recibía la derecha de su entrenador y era incluido en la partida para darle descanso a Adam Lallana.

The moment that Ansu Fati came on to make his Brighton debut. 😍#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/OfOkZryGrw

— Seagulls Central (@SeagullsCentral) September 16, 2023